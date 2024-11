Una madre, contra la desastrosa gestión de los centros educativos en las zonas afectadas por la DANA: "Las cosas no se están haciendo bien"

"Las cosas no se han hecho bien, ni se están haciendo bien", ha indicado esta madre del colegio Jaume I, de Paiporta. Protesta por el caos y desorganización en la gestión, así como por la ausencia de "caminos seguros" para asistir a ellos.

Miles de personas de la comunidad educativa y familias han vuelto a salir a la calle en Valencia por el caos y desorganización que continúa habiendo, a pesar de haber trascurrido 25 días desde la DANA del 29 de octubre, que causó grandes destrozos en algunas localidades de la comunidad autónoma. En esta ocasión, protestan por la gestión que están llevando a cabo de los centros educativos, ya que muchos de los situados en zonas afectadas todavía no han abierto sus puertas. Esta es la razón por la que no han dudado en pedir la dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, así como del conseller de Educación, José Antonio Rovira.

Entre los manifestantes, que se han concentrado en la céntrica plaza de La Virgen, se encuentra esta madre, que relata que han tenido que hacer "el camino que el día 2 de noviembre emprendieron los voluntarios hacia los pueblos devastados", pero en dirección a la ciudad de Valencia.

A ellos les agradece el haber sido "los primeros" en brindar ayuda a las zonas afectadas. Ella, en particular, ha viajado desde La Torre, uno de los distritos azotados por el temporal; junto a otros padres y madres y sus hijos. Todos ellos pertenecen al colegio de Paiporta, Jaume I, que continúa cerrado tres semanas después de la DANA.

"Las cosas no se han hecho bien, ni se están haciendo bien", se muestra tajante en esta intervención, en la que hace hincapié en la que muchos niños no tienen colegio al que ir. A esto se suma la ausencia de "caminos seguros" y que sigue habiendo instalaciones de los centros educativos que no han sido revisadas por Sanidad para "decir que está bien". "Por todas estas razones creíamos que debíamos estar aquí", afirma.