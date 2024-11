Las familias piden la dimisión del conseller de Educación por el caos en los colegios tras la DANA

Personal de la comunidad educativa y familias afectadas se han unido en una manifestación en Valencia para protestar por la gestión tras la DANA. Las miles de personas que han vuelto a salir a la calle este sábado denuncian caos y desorganización ya que muchos colegios de las zonas afectadas continúan cerrados tras 25 días tras el trágico temporal que deja más de 200 víctimas mortales. Las familias reclaman la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y del conseller de Educación, José Antonio Rovira.

La protesta ha sido convocada por la Plataforma per l'Ensenyament Públic y bajo el lema 'Mazón y Rovira, dimisión'. En ella han participado organizaciones de padres y madres de alumnos, así como sindicatos de docentes y estudiantes. Todos ellos han partido a las seis de la tarde de la plaza de San Agustín y está previsto que finalice en la plaza de la Virgen, donde se ha leído un manifiesta y se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas.

Además de la pancarta principal, se han podido ver carteles referidos a colegios de zonas afectadas. En el caso de Paiporta se ha reclamado 'escuelas sin barro', mientras que en el de Catarroja, se pedía 'escuelas prefabricadas ya', y otros con frases como 'La tormenta es peligrosa, el capitalismo es mortal'. Sin distinción y mientras tanto se han coreado lemas como 'el president, a Picassent', en referencia a la cárcel ubicada en este municipio valenciana.

La Conselleria "se ha comunicado tarde y mal con los afectados"

La comunidad educativa denuncia "la gestión deficiente y desorganizada de la Consellería de Educación, que dirige José Antonio Rovira, y del Gobierno valenciano, responsabilidad del president Carlos Mazón, ante los graves efectos de la DANA, que todavía afectan a muchos centros escolares", recogía la convocatoria de la marcha que ha tenido lugar este sábado.

Detallan que "los daños estructurales, como aulas inutilizables, filtraciones de agua y pérdida de material esencial, no se han reparado con la rapidez necesaria, dejando muchos centros en condiciones precarias y poniendo en peligro el derecho a una educación de calidad y en igualdad".

Los reproches al Ejecutivo valenciano se refieren también a la "falta de coordinación en la limpieza y desinfección de los centros, puesto que las autoridades han delegado la tarea sobre los equipos directivos, profesores y familias, sin enviar materiales de protección ni profesionales para realizar las limpiezas".

"La comunidad educativa se siente abandonada por parte de la Conselleria de Educación, que se ha comunicado tarde y mal con los afectados, con circulares poco claras que -aseguran- han llegado con retraso y medidas poco efectivas". También se critica la reubicación del alumnado "sin tener en cuenta las necesidades y preferencias de las familias, que han reclamado soluciones más seguras y próximas".

También critican el "insuficiente" transporte escolar, con "rutas inadecuadas que no garantizaban la seguridad de los alumnos", así como que "tampoco se ha tenido en cuenta el impacto emocional de la situación, puesto que no se han establecido recursos adecuados para el apoyo psicológico, esencial para afrontar la crisis vivida por la comunidad educativa". Además, muchos profesores no van a ser sustituidos.