Madre de Marta del Castillo: "Si no devuelven el cuerpo de mi hija, la Justicia estará muerta"

TRAS CONOCER LA SENTENCIA DEL SUPREMO LLEGARÁN "DONDE HAYA QUE LLEGAR"

La madre de Marta del Castillo, Eva Casanueva, ha valorado este jueves la sentencia del Tribunal Supremo que aumenta un año y tres meses de cárcel la condena impuesta al asesino confeso, Miguel Carcaño, y que ordena a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva sentencia contra Samuel Benítez, y ha asegurado que "si la Justicia no nos devuelve el cuerpo no está ciega, no está sorda, está muerta".