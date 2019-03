"Mi madre dice que el profesor me pegue si lo merezco"

Un documento permite al profesor el contacto fisico con el alumno. Autoriza textualmente que se hagan registros a los alumnos y que el docente pueda ejercer contacto físico y verbal. Lo limita, dice, a "casos de acoso escolar, agresión, peligro inminente o cuando haya situaciones intolerantes, violentas y peligrosas para el colectivo".

Aunque el director del centro admite que quizá es excesiva: "No se trata de poner una redacción alternativa, así hacemos también pensar a las familias". Pero los profesores lo ven necesario. Dicen que en un viaje pasan de ser maestros a tutores: "Estamos hablando de menores, y creo que en cierta medida hay que controlarlos".

En su confección participó hasta la asociación de padres: "No autorizo a que nadie agreda físicamente a mi hijo. Todo lo contrario, que lo protejan". Los alumnos dicen que el permiso existe desde hace años y que nunca ha pasado algo grave: "Mi madre está de acuerdo. Dice que si tiene que llegar el momento, que me pegue si lo merezco", y una alumna se pregunta: ¿Cómo van a firmar para que me pegue una persona extraña si no me pegan ni ellos?"

Los expertos se sorprenden, porque creen que habría que marcar mejor los limites: "Los profesores pueden sancionar, pueden expulsar, pero no pueden dar una bofetada a un alumno". El instituto es también conocido por ser pionero en colocar cámaras de seguridad en todos sus edificios. Afirma su director que quiere que sea conocido por su rigor y disciplina.