Lucía Cristo, la española desaparecida en Suiza, no recuerda nada ni reconoce a su familia

La historia de Lucia Cristo, la española que han encontrado tras 72 horas desaparecida en Suiza, es un enigma. La chica de 23 años está en el hospital y no puede contar lo que ocurrió en esos misteriosos tres días porque tiene amnesia. "No nos conoce, no se acuerda de nada, no se acuerda ni de su nombre", explica Eduardo Cristo, su padre.

Su padre ha volado a Suiza para estar a su lado con su hermana Cecilia: están aliviados de verla sana, aunque con pequeñas heridas. Lucía está exhausta, así que muy poco a poco intentan contarle quién es y ubicarla, ella solo recuerda vagar por el bosque y los caminos, justo lo que estaba haciendo cuando un viandante la vio: llevaba la misma ropa que la noche de su desaparición.

La Policía Suiza investiga qué le pasó durante esos oscuros tres días, por qué ha aparecido a sólo 700 metros del coche accidentado cuando esa zona la peinaron exhaustivamente con perros y drones. Todas las hipótesis, desde la pérdida accidental hasta la agresión, están abiertas.