Los nutricionistas advierten sobre el consumo de la estevia

La estevia es el edulcorante estrella, ya aparece en chocolates, mermeladas y cervezas, entre otros. Muchos productos están sustituyendo el azúcar por este ingrediente.

No tiene calorías, es apta para diabéticos, pero no es tan natural como parece. "Realmente no es tan natural como se cree. La planta de la estevia es natural, pero para conseguir el edulcorante, la plante sufre una serie de procesos químicos", explica María José Martínez, doctora especialista en Nutrición.

Los expertos en nutrición recomiendan huir de los azúcares añadidos. Si no queda otra, hay que saber las propiedades de cada uno, como el sirope de agave, similar a la estevia pero más calórico.

"Su exceso, abuso y consumo habitual están produciendo alteraciones en nuestro organismo, sobre todo a nivel de microbiota y, en general, de funcionamiento del metabolismo", asegura Alma Palau, presidenta del Consejo General de Dietistas y Nutricionistas.

Si buscan una opción más saludable, la miel tiene multitud de propiedades pero es alta en azúcares y en calorías. La panela es jugo de caña de azúcar, totalmente natural, pero no tan dulce como otros edulcorantes.

Por otro lado, están los artificiales, como la sacarina o el aspartamo, que no tienen calorías pero son igual de perjudiciales.

"Al final es azúcar, el páncreas y el organismo lo tienen que metabolizar igual. La recomendación es que cuanto menos se consuma de los que sean, mejor", añade Alma Palau.

Si no se puede prescindir de ellos, hay que intentar siempre tomarlos en pequeñas cantidades.