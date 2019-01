Los bomberos de Badalona aseguran que les faltaron medios para sofocar el incendio

La investigación sobre incendio de Badalona, que ha dejado tres muertos y cinco hospitalizados, sigue abierta. La principal hipótesis que barajan los Mossos sigue siendo la de que el bajo donde se originó el fuego podría haber estado ocupado por personas que se podrían haberse conectado a la electricidad de forma ilegal.

Las duras imágenes impactan. Personas huyendo de las llamas por el cableado eléctrico del edificio, que terminaron cayendo al suelo y vecinos y guardia urbana, ayudando a rescatar a otros vecinos con una escalera. Así, Yasim y Rafa salvaron al hijo de Christian.

Por su parte, los bomberos de Badalona aseguran que hicieron todo lo que estuvo en sus manos, con los escasos medios que manejaron. "Tendríamos que haber sido una primera salida de 30 bomberos con tres autoescaleras", apunta Emilio Cuadrado, sargento de los bomberos de Barcelona.

Pero de su parque, dicen, solo salieron ocho bomberos con una escalera. "Si tuviésemos dos escaleras se podrían haber hecho extracciones por ambos lados", afirma Manuel Titos, delegado de prevención del CSIF.

Y no solo reclaman más más medios y más efectivos para salvar vidas. Sostienen que los daños ocasionados por incendios como este de serían menores si supiéramos cómo actuar cuando se inicia el fuego. Si estos vecinos no hubiesen abierto las puertas de sus casas, en vez de mantenerlas cerradas, las llamas no habrían ascendido con tanta rapidez.