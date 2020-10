A la gran mayoría de mujeres les ocurre lo mismo. "La primera vez que entré en una tienda de ropa interior me puse un poco tristona", "no encajas", "bueno, no entro"... Son los testimonios con los que muchas se sentirán identificadas.

Nuestras protagonistas pasaron por una mastectomía tras detectarle un cáncer de mama. Una de ellas es Idoia. Le diagnosticaron cáncer de mama a los 36 años y, tras su mastectomía, se encontró con un problema.

"Empecé a buscar sujetadores de una sola copa para mi nuevo cuerpo, dándome cuenta de que no existían. No los encontré". Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de crear eso que faltaba. Para ello, se puso en contacto con María, diseñadora y creativa, y surgió 'Lola', el sujetador para mujeres mastectomizadas.

Ahora, su reto es que las grandes firmas hagan su propio diseño de 'Lola' para incluirlo entre sus productos. Para conseguir sacar adelante el proyecto, hicieron una campaña de crowdfunding para conseguir presupuesto.

Alguna grandes firmas como Oysho, Mango o Carrefour ya se han comprometido a diseñar su propio modelo de 'Lola'. Lo que surgió como una necesidad se ha convertido ahora en un sueño cumplido para las que han conseguido superar el cáncer.