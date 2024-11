Liderazgo frente a las críticas y los bulos: el trabajo de Javier Marcos, jefe de la UME

El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos, se ha convertido en los últimos días en el foco de las críticas de los creadores de bulos y del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien le acusa de mentir y de no hacer lo suficiente. Pero lo cierto es que se encuentra coordinando el mayor despliegue militar registrado en tiempos de paz en España, el que gestiona las labores de emergencia de la DANA. El cual ha definido como "una locura", debido a la "magnitud que tiene" y ha asegurado que "mis soldados no descansan".

El operativo está conformado por más de ocho mil efectivos y dos mil medios del Ejército de Tierra, Aire, Armada y Guardia Real. Un despliegue sin precedentes que Marcos siembre ha narrado con tranquilidad: "No podemos añadir caos a lo que es una situación absolutamente caótica".

Tomó posesión del cargo el 16 de agosto del pasado año y tan solo unas horas después ya hizo frente a la gestión del incendio que arrasó casi 40 mil hectáreas en Tenerife. Además, ha sido jefe de Operaciones de la Unidad Española de Bosnia-Herzegovina y ha participado en misiones en el Líbano o Afganistán.

Cuenta con una carrera militar en ascenso, paso a paso, ya que se le ha acusado de pasar de general de Brigada a teniente general sin haber pasado por el cargo de general de división. Algo que es rotundamente falso, puesto que en 2019 ascendido a general de Brigada, en 2023 a general de división y un año más tarde, en 2024, a teniente general, tal y como lo recoge el Boletín Oficial del Estado. Y pese a las críticas y especulaciones, su mensaje siempre ha sido el mismo: "Les pido que estén tranquilo, estaremos con todos los valencianos sin descanso, hasta el final".