Varias personas que explotaban sexualmente a siete mujeres nigerianas en una vivienda de Almería han sido detenidas después de que una de las víctimas denunciara la situación. Las víctimas han sido liberadas y nueve presuntos proxenetas han sido detenidos.

"La investigación se inició en octubre de 2018 con la denuncia de una de las víctimas en la que relataba su proceso de trata desde Nigeria y su viaje a España", precisa Regina Torres, portavoz de la Policía Nacional.

Esta red traía a las mujeres a través de Italia y, una vez en España, eran obligadas a "ejercer la prostitución para saldar una deuda de 30.000 euros", según detalla Torres.

Diana también fue víctima de la explotación sexual. Llegó con una deuda desde Brasil y tuvo que soportar tratos muy vejatorios por parte de sus explotadores. "Me dijo, te voy a hacer unas advertencias: cuando entre un cliente de cocaína tú tienes que consumir hasta que el cliente se canse", relata.

Consiguió salir de ese mundo, aunque de camino se llevó golpes por parte de los mafiosos. "Me abrió la cabeza, de los golpes me dejó toda marcada y ya cuando se cansó llamó a una de las chicas, dijo que se me llevase a la habitación, que me duchara, que me bajase a la peluquería y que siguiera trabajando", relata.

Asociaciones como Apramp critican que España encabeza en Europa la demanda de prostitución, lo que no ayuda a combatir la trata. "Si ellos no dejan de consumir carne, no dejan de pagar por hacer con el cuerpo de una mujer lo que les apetezca, la trata seguirá existiendo", explican.

En España solo el año pasado 232 personas fueron detenidas relacionadas con trata con fines sexuales y se identificó a un total de 128 víctimas.