laSexta se adentra en el mercado negro de armas blancas: así de fácil es comprarlas

Una unidad especial de la Policía Local de Madrid realiza controles de armas blancas en fiestas, requisando navajas y otros cuchillos en el control de acceso a recintos de conciertos.

Los agentes han visto cómo los asistentes tratan de colar aquí, por ejemplo, un pequeño puño americano con forma de llavero o un spray pimienta, que creen que podrían ser utilizados en una pelea.

Muchas armas blancas ilegales son adquiridas por jóvenes a través de Internet, y una parte importante de ellas proviene de China. laSexta ha acudido a uno de los principales puntos de venta de artículos asiáticos, el polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada, en Madrid, haciéndonos pasar por clientes.

Allí encontramos pequeñas navajas camufladas en llaveros. A la pregunta de si estas son legales, la vendedora responde con un dubitativo "no lo sé".

Otro comerciante nos cita fuera de horario y nos ofrece puños americanos, que también se saltan la ley. "Cuidado, nos pueden ver", advierte. Preguntado acerca de si estos productos son legales, afirma no saberlo, aunque a continuación añade, "si tú no das facturas, entonces no es legal".

Delegación del Gobierno sancionó a 3.614 personas por portar amas blancas en 2018 en la Comunidad de Madrid, un 50% más que en 2017.

En el depósito de armas de la Guardia Civil se pueden encontrar desde navajas en las hebillas de los cinturones a esculturas que se convierten en peligroso cuchillos, e incluso táseres con forma de móvil.

Así, lo que a primera vista parece una simple tarjeta de crédito puede esconder una navaja con la que puede hacerse muchísimo daño.

En una armería, sin embargo, cualquier persona de más de 18 años puede comprar navajas de todos los tipos y precios de forma legal. La Guardia Civil hace controles periódicos de lo que venden estos establecimientos, donde sí conocen todas las armas que no pueden vender.

Roberto Expósito, propietario de una armería, enumera entre los artículos prohibidos por la ley "los machetes pequeños con doble hoja, de menos de 12 centímetros, las armas automáticas, puños americanos, bolas 'rompecabezas' con pinchos...".

Lo que es ilegal, sean del tipo que sean, es portar estos cuchillos por la calle: las multas pueden oscilar entre 600 y 800 euros.