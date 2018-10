Lamentable episodio racista en un autobús de Gran Canaria: "Terrorista, ¿dónde tienes la bomba?"

Los pasajeros de un autobús de Gran Canaria grabaron la disputa verbal entre una mujer y una joven, que intercambiaron duros insultos en pleno trayecto. La mujer profirió todo tipo de insultos racistas a la joven, como se ve en el vídeo recogido por grancanariatv.com y difunfido en redes sociales.

En las imágenes se ve cómo la mujer se dirige a la otra pasajera pidiéndole que se quite el burka porque "en Canarias no se llevan burkas". Pero no es el único insulto racista que le dedica, ya que se dirige a ella llamándola "terrorista" o preguntando "dónde tiene la bomba".

Este incidente recuerda a la polémica vivida en un avión de Ryanair, cuando un pasajero atacó de manera racista a una mujer y los tripulantes movieron de asiento a la víctima.