Situación límite la que están viviendo los vecinos y vecinas de Aldaia tras el paso de la DANA. Lourdes, vecina de la localidad, rompió a llorar ante la tragedia que se está viviendo en la Comunitat Valenciana con una de las peores inundaciones que se recuerdan en la historia de España.

"Esto es horrible. No nos avisaron. La alerta del 'pi'... oímos un pitido en el móvil que ponía que no saliéramos de casa y que no cogiéramos el coche. Que viene riada. Toda esta agua baja de Utiel, de Chiva, de Cheste... Nadie lo vio", dijo en laSexta.

Y es que el agua, como afirmó, "llegó a dos metros": "Recibimos eso a las 20:15. A las 20:57 tratábamos de apalancar la puerta como podíamos. Oímos un ruido y venía una avalancha de agua. Nos subimos corriendo para arriba".

"No lo puedo entender. Mi hija recibió una alerta de la Universidad de Valencia. Decía que no debían acudir a las clases. Fue el martes. Que no acudiera ningún estudiante, que había alerta roja en Valencia. No puedo entender por qué se avisó a los estudiantes de la universidad y a los de primaria no. Por qué a los trabajadores no. De dónde sale esa alerta, por qué no avisan a todos por igual", continuó.

Porque la situación es desesperada en na zona en la que siguen sin luz en las calles: "Lo material da igual. Irá y vendrá. Eso da lo mismo... ¿pero y las vidas humanas? ¿Y la gente que ha muerto? No hay derecho. ¿Dónde están los 500 militares? ¿Los 600? ¿Los 5.000? Estamos horrorizados. Mirad a Pilar, de Erasmus en Italia y ha venido a ayudar en cuanto ha escuchado la noticia. Eso es el corazón valenciano".

"Hay tanto trabajo... y el parking, cómo estará el parking. Había gente en esos coches, por el amor de Dios... ¿es que nadie les pudo avisar? A mí me tocó rescatar a gente por las terrazas de atrás. ¡Por casi se ahogan vivos de ahí! ¿Nadie vio el agua en todo el día? ¿Es que nadie vio el agua?", concluyó.