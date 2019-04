La Xunta de Galicia expedienta a cuatro navieras que vendieron el doble de entradas disponibles para ir a las Islas Cíes

"Aquí no viene nadie a dar la cara", así de contundentes eran los turistas que no han podido desembarcar en las Islas Cíes. Es la tercera vez en lo que va de agosto que cientos de turistas no han llegado a conocer el paraíso gallego. "Que el interior también es bonito, esa es la justificación que me dan", decía cabreada una señora que no pudo realizar su viaje.

El flujo de gente ya está controlado pero la preocupación es evidente. "Llegábamos desde Málaga y no sabíamos si íbamos a poder ir", decía una turista. "Mi duda es si no pudiera subir, si me devolvieran mi dinero", comentaba preocupada otra de ellas.

Si no pueden viajar a las Cíes, muchos turistas prefieren cancelar sus reservas en los hoteles de Vigo. "Hubo algunos clientes que sí que habían comprado el billete online por su cuenta y nos dijeron en la recepción que no pudieron viajar", ha detallado Ana Esperón, directora del Hotel Bahía.

El alcalde responsabiliza a la Xunta de la masificación. "Lo saben desde hace meses y no han hecho nada, no han actuado nada", ha dicho el regidor, Abel Caballero.

La Xunta de Galicia ha abierto expedientes sancionadores a las cuatro navieras responsables del overbooking. y asegura que trabajan por un turismo sostenible que no acabe con este paraje natural.