Hace un año, padres, madres y alumnos de este colegio de Leganés se manifestaban para que la Comunidad de Madrid retirara el amianto de paredes y de techos del centro escolar.

Consiguieron el compromiso de la Consejería, pero hoy han comenzado el curso y siguen igual. "El amianto sigue aquí", explica un padre. Mientras, que una madre reconoce que se sienten "decepcionados y engañados".

En otro colegio de Madrid las alumnas pidieron poder ir a clase con pantalón. La falda no les resulta una prenda cómoda para ir al centro, porque no pueden correr sin que se les levante. Pidieron poder elegir, pero el colegio no ha dado su brazo a torcer. La opción que les han ofrecido es la de una falda pantalón, que no convence a todas.

En Valencia empiezan mañana el nuevo curso sin cambios en algunos colegios. Les prometieron uno nuevo, que estaría listo para este año, pero aquí siguen los barracones. Y ya son 12 años formando parte de la decoración.

Donde sí dicen adiós a los barracones es en el mítico Colegio 103. Aunque 12.000 alumnos siguen aún en barracones. El conseller dice que es coyuntural, mientras se construyen sus nuevos colegios.

Y hoy, diversos colectivos han pedido erradicar la violencia trans en las aulas, Más del 50% reconoce haber sufrido acoso, como Sandra: "Desde maricón, travelo, y algún golpe también me llevé", cuenta.

Reclaman que se cumplan los protocolos y normalizar a los alumnos trans.