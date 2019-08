Para Àlex, algo tan cotidiano como entrar y salir del metro supone un calvario. Este joven de 23 años, que va en silla de ruedas, ha denunciado la ausencia de accesos adaptados en la estación de plaza Espanya del Metro de Barcelona, donde se ve obligado, según recoge 'La Vanguardia', a depender de otros pasajeros para que le ayuden a salir.

"La parada de plaza Espanya no es accesible, lo cual provoca que tenga que pedir ayuda para salir", explica, en una queja remitida al citado diario.

En un vídeo, grabado precisamente en dicha estación, se observa cómo otros dos pasajeros le tienen que subir a pulso escaleras arriba, debido a la falta de ascensor u otro acceso adaptado a personas con movilidad reducida.

No es el único afectado por este problema: otro vídeo grabado en el mismo lugar muestra a los mismos chicos que ayudaron a Alex ayudando a otra chica, a la que uno lleva a hombros, mientras el otro transporta su silla escaleras arriba.

"No es justo que yo tenga que estar pendiente de que alguien me ayude", lamenta el joven, que denuncia que "no puede ser que una ciudad como Barcelona, todavía a día de hoy, tenga estas carencias". "Espero que se tome conciencia y que se ponga una solución cuanto antes mejor", concluye.

Aunque la mayoría de las estaciones del Metro de la Ciudad Condal están adaptadas, además de la de plaza Espanya hay otras que todavía no lo están, según se indica en la página web de Metro de Barcelona: las estaciones de Vallcarca, Plaça de Sants, Urquinaona, Clot, Ciutadella, Verdaguer y Maragall.

Un problema que también afecta a la red de Metro de Madrid, donde estaciones tan céntricas como Antón Martín, Estación del Arte (antigua estación de Atocha) o Tirso de Molina carecen de accesibilidad universal. Según la web de Metro de Madrid, actualmente son accesibles solo el 63% de las estaciones del suburbano madrileño.