La lucha de Conchi para que no cambien a su hijo de colegio: "Le están discriminando por tener autismo"

Lleva tres años en el mismo colegio, con los mismos compañeros y profesores. Pero este curso Cristian se ve obligado a cambiar de centro, a uno con aula especializada para niños con autismo.

"¿A qué padre se le llega en mitad de la etapa educativa y se le dice 'llevate a tu hijo'?, se pregunta Conchi Sierra, la madre del pequeño. Los terapeutas desaconsejan sacarlo de su círculo habitual. "¿Por qué están discriminando a mi hijo? Por tener autismo", añade.

Desde la Junta de Andalucía aseguran que solo cumplen con la normativa y que este aula es lo más idóneo para el niño. "Pensamos que este recurso es el más conveniente para este niño en cuestión", explica Antonio José López, delegado de Educación de la Junta de Córdoba.

Pero las asociaciones de personas con autismo lamentan que en España existen muchos Cristian, en contra de lo que recomiendan los expertos. "Es muy importante la capacidad que tengan las familias y los niños de elegir el centro educativo quieren tener", señala Enrique Galván, director de Plena Inclusión España.

De momento, su madre hace presión y no llevará a Cristian al nuevo centro. "Estoy amenazada con que si no lo llevo, me echan a los servicios sociales", concuye. Asegura estar dispuesta a llegar donde haga falta para denunciar, dice, la discriminación que está sufriendo su hijo.