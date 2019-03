La Guardia Civil alerta de una estafa que suplanta la identidad del BBVA en los correos electrónicos

La Guardia Civil alerta con un tuit de una estafa que se está produciendo a través del correo electrónico. Se trata de un email en el que, haciéndose pasar por el BBVA, nos piden nuestros datos bancarios para robarnos dinero.

Lo hacen redirigiéndonos a una página web falsa. Los agentes aseguran que están recibiendo decenas de denuncias y recomienda no abrir los correos de desconocidos. Y de hacerlo sospechar si incluyen erratas o caracteres raros.

Los afectados son los clientes de BBVA y la Oficina de Seguridad del Internauta ha ofrecido varias soluciones para evitar ser estafados:

- No abras correos de usuarios desconocidos que no hayas solicitado, elimínalos directamente. No contestes en ningún caso a estos correos.

- Ten precaución al pinchar en enlaces y descargar ficheros adjuntos de correos, aunque sean de contactos conocidos.

- Si no hay certificado, o si no corresponde con el sitio al que accedemos, no facilites ningún tipo de información personal: nombre de usuario, contraseña, datos bancarios, etc.

- En caso de duda, consulta directamente con la entidad implicada o con terceros de confianza, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).