La fiscalía estudia pedir una vista para decidir si 'La Manada' debe entrar ya en prisión

La fiscalía estudia la posible solicitud del ingreso de nuevo en prisión de los cinco jóvenes sevillanos de La Manada condenados por el abuso sexual de una chica en los sanfermines de 2016, tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que confirma el fallo inicial.

Así lo han señalado fuentes jurídicas, que han advertido de que la fiscalía no ha decidido aún si presentar una solicitud que, de formalizarse, conllevaría la celebración de una vistilla por parte de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, ya que es este tribunal el que tiene la denominada "pieza de situación" sobre los cinco jóvenes, a quienes puso en libertad.

Sobre este asunto el presidente del TSJN, Joaquín Galve, ha explicado que desconocía si alguna de las partes iba a pedir medidas cautelares para que los miembros de La Manada volvieran a prisión a la espera de una sentencia definitiva.

Al respecto, ha asegurado que no tiene "absolutamente ningún conocimiento sobre eso. Nadie nos ha propuesto una modificación de la situación personal, yo no conozco ninguna". En cualquier caso, ha reconocido que "no necesariamente" debería ser el TSJN el que resolviera al respecto, ya que es la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra la que tiene la denominada "pieza de situación" sobre los cinco jóvenes, a quienes puso en libertad.