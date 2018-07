Las colas de verano para renovar el DNI aumentan todavía más debido a la falta de personal

Ricardo necesita urgentemente un nuevo DNI porque le robaron la cartera, pero en pleno verano, no le dan cita hasta otoño: "La única opción que tienes es ir a acampar a las dos de las mañana y esperarte a que abran a las nueve, y ya si tienes suerte, te darán un número", ha contado el afectado.

Lo normal sería esperar como máximo 15 días, sin embargo, la falta de personal está colapsando las comisarías de toda España.

"Se he llevado a cabo una política de destrucción de empleo público que ha supuesto la pérdida de casi 600 empleos en la Dirección General de la Policía, uno de cada cinco de esos puestos sigue vacante”, ha declarado Fernando García, portavoz de CCOO.

Este verano la saturación es aún mayor: no solo piden el carné los que se van de viaje, sino que coincide la renovación de los menores de 30 años que sacaron el primer carné electrónico en 2006, con los mayores que obtuvieron el DNI en 2011, año en el que más documentos se entregaron.

Según ha informado Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), "No hay policías para prestar servicios. No hay dinero para pagar horas extras, ni se han repuesto los policías que harían falta que estuvieran trabajando".

"No puedo viajar porque estoy indocumentado. Aquí no se puede porque está lleno, me voy a otro sitio y también está lleno, y otra vez tienes que pedir cita", declara otro de los afectados.

No pueden posponer las citas tanto tiempo y acuden a la comisaría de madrugada, sin cita previa, esperando en una larga cola a que, con suerte, les atiendan de urgencia.

Desde los sindicatos aseguran que la Policía está culpando de esta situación a los ciudadanos por dejarlo todo para el último momento