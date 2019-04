La DGT no hace autocrítica: Gregorio Serrano achaca el caos en la AP-6 al mal equipamiento de los coches

El director de la Dirección General de Tráfico asegura haber dirigido el operativo de emergencia: "Yo estaba al frente del operativo", explica.

Pero no confirma dónde se encontraba en el momento del caos de la AP-6: "Hemos estado toda la noche trabajando, hay muchos técnicos de la DGT, muchos subdirectores y yo mismo el primero que no nos hemos acostado todavía", añade Gregorio Serrano.

Según ha podido saber la Sexta Noticias, al mismo tiempo que unos 3.500 vehículos se quedaban atrapados en la autopista de A Coruña. Gregorio Serrano se encontraba en Sevilla. Otros técnicos de la DGT sí se desplazaban hasta el lugar del colapso.

"El subdirector de operaciones de la DGT que es el máximo técnico de las operaciones estuvo en persona in situ tanto en la A1 como hasta las 5 de la mañana ha estado dirigiendo todo el operativo en la AP-6 en Villacastín".

Serrano habría llegado a Madrid por la mañana para reunirse con Zoido en el gabinete de crisis, pero a pesar de las dimensiones del incidente nada de autocrítica. "Los medios disponibles han sido más que suficientes. No se ha escatimado ni en medios ni en recursos ni en horas ni en nada".

Serrano habla de unas condiciones climatológicas excepcionales: "Situaciones excepcionales de nieve unido a imponderables en los accidentes pues hace que todo se complique muchísimo más".

Y responsabiliza a los conductores: "O no se enteraron o han tomado decisiones que no han sido las apropiadas, pero ahora no hay que buscar culpables.

Recalca el director de la DGT que es la concesionaria de la AP-6 la que debe dar explicaciones: "Vamos a pedir informes para que se evalúe cómo se ha actuado por parte de la concesionaria en este tipo de cuestiones".

Y esta es la respuesta de serrano cuando un periodista le pregunta qué han aprendido de todo este caos: "Hemos aprendido que hay que seguir haciendo lo que se ha hecho".