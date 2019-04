La desesperación de una víctima del violador del ascensor: "Me dijo que cuando saliese iba a por mí. Vivo con miedo"

25 AÑOS DESPUÉS VIVE CON MIEDO

Fue agredida hace 25 años por el violador del ascensor y ha contado el infierno que vive desde entonces. La víctima ha denunciado que no se la ha avisado de los movimientos del violador ni de su puesta en libertad. Un olvido, dice, que le ha hecho sentirse aún más desamparada y mucho miedo ante la posible venganza de un hombre que la amenazó. "Cuando me soltó en la carretera me dijo que si el volvía a la cárcel por mi culpa, cuando saliese iba a ir a por mí", explica.