La asociación Clara Campoamor acepta retirarse del caso Gabriel Cruz a petición de los padres del niño

La Asociación Clara Campoamor no va a recurrir el auto de la Audiencia Provincial de Almería que revoca su personación como acusación popular en la causa por el asesinato en Níjar, Almería, del niño Gabriel, de la que se retira "con la sensación de haber cumplido su función".

La delegada de esta asociación en Andalucía, Patricia Catalina, ha dicho hoy en una rueda de prensa en Huelva que personación en este proceso siempre ha sido para "velar por los intereses del niño y de su tremenda muerte".

Ha señalado que, aunque consideran que el auto de la Audiencia almeriense que revoca su personación "no es ajustado a derecho", no lo van a recurrir, ya que "hemos logrado que se hayan calificado los hechos como un delito de asesinato como tipo agravado" y que la Fiscalía solicite la prisión permanente revisable para la autora confesa del crimen, Ana Julia Quezada.

Catalina ha indicado que "desde un primer momento hemos vivido muchas trabas en el Juzgado de Almería respecto a nuestra personación, cuando nuestro único interés era velar por la garantía del Código Penal, de la prisión permanente revisable y perseguir un asesinato como el que se ha producido y que este tuviera la pena tan justa y tan ajustada a derecho como merece".

Tras felicitar al fiscal y al juez instructor por su trabajo, Patricia Catalina, ha pedido que "no se llegue a ningún acuerdo para que esta mujer no cumpla otra pena que la prisión permanente revisable. La Fiscalía sabemos que lo mantiene y esperamos que la acusación particular lo sostenga; si no, nuestro esfuerzo habría caído en vano".

Los padres del niño Gabriel Cruz recurrieron la personación como acusaciones populares de la Asociación Clara Campoamor y de la Asociación Andaluza de Estudios Penales en la cau. La Asociación Andaluza de Estudios Penales se ha retirado como acusación popular en la causa del niño Gabriel Cruz, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).