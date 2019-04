La asesora de Juana Rivas se muestra contundente: "No se va a separar de sus hijos. Están totalmente protegidos"

Granados, por su parte, afirma desconocer dónde está actualmente Juana Rivas. "Lo que vaya a hacer Juana Rivas deberíamos preguntárselo a ella, no se dónde está", ha dicho. De momento no hay rastro de ella. Su hermana se ha dejado ver, pero no ha querido hacer declaraciones. Su entorno está muy pendiente de la decisión de la Audiencia de Granada, que podría suspender la obligación de entrega de los hijos al padre.

Uno de sus abogados, Juan Ramón Montero, ha pedido a Juana que confíe en los Tribunales. "Yo siempre recomiendo actuar dentro del Estado de Derecho, para eso hay que confiar en la ley y en quien la aplica", ha manifestado.

Mientras, el protocolo para su detención ha sido activado por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Se están centrando en su entorno más cercano, en la localidad de Maracena, en Granada. Es el lugar, dicen los agentes, donde mayor probabilidad hay de encontrarla. Serafín Giraldo, portavoz de la UFP, cuenta que "se analiza el entorno se analizan testigos, se habla con ellos, declaraciones, teléfono móvil...".

La policía asegura que localizar a Juana es cuestión de horas. "Puede ocurrir que sea detenida a horas intempestivas que no este abierto el juzgado y tenga que pasar la noche en los calabozos", ha contado Giraldo. Podría enfrentarse a una pena de hasta 4 años de cárcel por un delito de sustracción de menores. E Incluso la pérdida de la patria potestad de sus hijos.