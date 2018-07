La acusada de intentar matar a la mujer de Paco González se explica: "Me enamoré excesivamente"

María Teresa, la mujer de Paco González ha llegado tranquila a la Audiencia, pero durante su declaración se ha roto, llorando sin parar y muy nerviosa ha contado cómo fue la agresión. "El tipo entró en mi coche tapado hasta arriba y con un cuchillo enorme y lo primero que me dijo fue: 'vengo a matarte'".



Después ha explicado que Lorena se montó en la parte de atrás, en un principio pensó que se trataba de un atraco. "Yo le intenté persuadir porque creía que era un ladrón pero me dijo que ese no era el problema, que no me iba a librar y que me tocaba morir", ha declarado.

Un relato desgarrador que han escuchado sus presuntos agresores. Lorena ha declarado ante el juez que su intención no era asesinar a la mujer del periodista: "Las cosas se nos fueron de las manos. No salió como pensábamos. Solo queríamos simular una infidelidad de mi amigo Iván con la mujer de Paco, que la hija lo viera y forzar la separación del matrimonio".

Tenía toda su habitación llena de fotografías de Paco González, creía que era el hombre de su vida y se convirtió en una peligrosa obsesión. Lorena ha confesado esto ante el juez y ha mostrado así su arrepentimiento. "Pido disculpas a las víctimas, me siento culpable, me arrepiento cada día de mi vida, ojalá me puedan perdonar. Que sean muy felices y que estén tranquilos, que no les va a pasar nada", ha declarado.

El siguiente en declarar ha sido Iván y ha confesado que participó en este macabro plan solo por amor. "Ella me decía que se quería suicidar y que quería estar con paco, yo solo quería simular ante ella que la iba a ayudar pero sin hacer daño a nadie, porque la quería", ha declarado. El fiscal pide para la acusada 55 años de prisión.