El jurado popular ha determinado en su veredicto que Enrique Abuín, más conocido como 'El Chicle', es culpable de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato con alevosía a Diana Quer.

En la lectura del veredicto, el jurado popular ha relatado los hechos, ha descrito cómo José Enrique Abuín retuvo a Diana Quer, la trasladó a una nave donde la agredió sexualmente y después la estranguló para arrojarla a un pozo junto con sus efectos personales.

El jurado no considera a Abuín culpable de violación

No obstante, el jurado considera que Abuín no es culpable de violación. Considera probada la agresión sexual, pero matiza que no se ha podido determinar con exactitud la naturaleza de esos actos.

Por unanimidad, el jurado se ha opuesto a una suspensión de la pena o a una concesión de indulto.

La decisión llega con un retraso de más de 24 horas, ya que el magistrado devolvió el primer veredicto al considerar que existían errores formales y contradicciones y ver necesaria una fundamentación más profunda. Una decisión con la que se mostraron de acuerdo todas las partes.

Una vez leído este veredicto, el juez deberá determinar si comparte la decisión del jurado en cuanto al grado de culpabilidad de 'El Chicle' y, en consecuencia, le aplica la condena correspondiente.

A su llegada a los juzgados de Santiago de Compostela, Juan Carlos Quer, padre de la joven, se ha preguntado "por qué es tan difícil en este país hacer justicia para las víctimas". Ha asegurado que durante semanas se ha hablado de los derechos de José Enrique Abuín y se ha preguntado si también su hija "tiene algún derecho".

"Diana ha estado 500 días en un pozo diciendo no es no y todavía cuesta que se le haga justicia", ha afirmado. "Diana también tenía derecho, al más importante que recoge la Constitución. El derecho a la vida y a mi hija se lo arrebataron", ha añadido.

Diana Quer despareció en el verano de 2016 durante las fiestas de A Pobra, en A Coruña, y su cadáver fue localizado 500 días después, el 31 de diciembre de 2017, en una nave abandonada del municipio coruñés de Rianxo.