La Junta de Castilla y León le concede 41 céntimos de ayuda en desplazamientos para que se trate el cáncer

41 céntimos, es la suma que le concedió la suma de Castilla y León a Pilar y Teodoro, una ayuda por los dos viajes que tuvieron que realizar a Salamanca y que les ha dejado 'ojipláticos'. "Me llevé una sorpresa cuando me llegó la carta a casa y veo que me corresponde 041 céntimos", explica Pilar Sánchez. "La miré dos veces, con extrñeza, y cuando llega mi marido por la noche de trabajar se lo comento y le dio la risa".

La pareja viajó en dos ocasiones al hospital de Salamanca para que ella se sometiera a un tratamiento de cáncer que no está disponible en Valladolid, donde viven. A la vuelta pidieron una ayuda a la Junta por lo que gastaron en gasolina. "Estamos hablando de 50 euros", cuenta Teodoro. "Nunca pretendí que me pagasen íntegramente esa cantidad".

La Junta dice que 41 céntimos es lo justo según baremos como el desplazamiento realizado y la renta de la pareja, que no se considera precisamente en una situación desahogada. "Mi mujer trabaja en la limpieza en tres empresas diferentes para juntar una nómina de 700 euros", relata Teodoro.

Ahora ambos están indignados porque dicen que la Junta vende humo con estas convocatorias de ayudas, que se quedan en nada. A partir de ahora Pilar y Teodoro se lo pensarán bien antes de pedir ayuda y terminar gastando más de lo recibido en fotocopias.