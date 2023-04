Giro en el caso de la joven que decía ser Madeleine McCann. Julia Faustyna Wandelt ha sido denunciada a la policía de Estados Unidos por tener imágenes explícitas de niños en su teléfono móvil, según detalla 'The Sun'.

Quien ha hecho esta denuncia ha sido Fia Johansson, la detective que llevó el caso de la joven para someterse a una prueba de ADN. Además, aseguró ante las autoridades que Julia estaba animando a niñas a unirse a plataformas de sexo.

En declaraciones al citado medio, Johansson afirma que el teléfono fue entregado al Departamento del Sheriff del Condado de Orange, dispositivo que será entregado a las fuerzas del orden en Alemania y Polonia.

La joven ha contestado a estas acusaciones, negando rotundamente estas acusaciones. "No tenía pornografía infantil en mi teléfono. No soy una pedófila y nunca traté de alentar a ningún adolescente a hacer algo ilegal, malo y repugnante. No soy pedófila, soy víctima de un pedófilo", alega.

Julia Faustyna Wendell asegura que si se han encontrado imágenes en su teléfono es porque alguien las ha introducido ahí, añadiendo que compró su teléfono a un desconocido.