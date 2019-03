El juez rechaza conceder a Isabel Pantoja la libertad condicional

EMPEZÓ A CUMPLIR CONDENA EN NOVIEMBRE DE 2014

La cantante Isabel Pantoja no va a poder disfrutar, de momento, de la libertad condicional. El juez se la ha denegado porque cree que es una medida prematura y que no está justificada. No obstante, Isabel Pantoja empieza el año en su casa gracias al régimen de semilibertad que tiene desde el 13 de diciembre.