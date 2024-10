El Juzgado de Instrucción número 4 de L'Hospitalet de Llobregat ha decidido archivar la causa abierta contra el rapero Morad, quien desde octubre de 2022 estaba sometido a una medida cautelar que le prohibía acceder a los Bloques de La Florida, su barrio natal. La decisión del magistrado responde a la solicitud del Ministerio Fiscal, que en la fase de calificación del proceso consideró que no había suficientes pruebas para seguir adelante con la acusación. Como no existe acusación particular, el archivo provisional ha sido decretado y la medida de alejamiento ha quedado sin efecto.

Morad fue detenido en octubre de 2022 tras ser acusado de incitar a un grupo de jóvenes a protagonizar disturbios en La Florida, incluyendo la quema de contenedores y vehículos. Los hechos ocurrieron después de que Morad, junto con un grupo de entre 15 y 20 jóvenes, se encontrara en las inmediaciones de los Bloques. La intervención policial se produjo tras las quejas de los vecinos por ruidos y molestias. Según los informes policiales, Morad presuntamente ofreció 1.000 euros a los jóvenes que le acompañaban para que "apedrearan" los coches de la policía que se acercaran al lugar. Poco después, se reportó la quema de vehículos estacionados, lo que llevó a la acusación inicial contra el rapero por desórdenes públicos.

Sin embargo, la Fiscalía concluyó que no existen pruebas concluyentes que demuestren que Morad tuviera algún tipo de control o responsabilidad directa en los altercados. El magistrado ha seguido esta línea, archivando la causa al no encontrar indicios sólidos que justifiquen el procedimiento penal. No obstante, la resolución ha sido remitida a los Mossos d'Esquadra, que podrían imponer sanciones administrativas a Morad en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza'.

Este caso es solo uno de los múltiples frentes judiciales que enfrenta Morad. En el pasado mes de abril, el artista fue condenado a seis meses de prisión por poner en peligro la seguridad vial tras ser arrestado por conducción temeraria en 2022. Además, en febrero, aceptó una condena de dos años de cárcel por instigar a una multitud a lanzar piedras a la policía mientras grababa un videoclip en L'Hospitalet en 2021, aunque esta pena fue suspendida con la condición de que no cometa nuevos delitos durante dos años. También en febrero, acordó indemnizar con 10.000 euros a un agente de los Mossos d'Esquadra tras haberle calumniado públicamente en sus redes sociales.

A pesar de los numerosos conflictos legales, Morad sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música urbana en España, con un gran seguimiento entre los jóvenes y una carrera en constante ascenso. Aunque el archivo de este caso alivia una de sus batallas judiciales, el rapero aún tiene otras causas abiertas, como la solicitud de seis años de cárcel que la Fiscalía ha interpuesto por un altercado con agentes de los Mossos en 2021, donde se le acusa de intimidar a los policías con una defensa Táser tras saltarse el toque de queda durante la pandemia.