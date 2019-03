Juan Cotino: "Siempre he estado al lado de las víctimas"

El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha señalado que no le corresponde a él decir si hay que reabrir la investigación sobre el accidente de metro de 2006 en Valencia.

Sí ha recalcado que él siempre ha estado "al lado de las víctimas" del siniestro en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.



Cotino ha añadido sobre la reapertura de la investigación, que es el Gobierno valenciano "el que está haciendo declaraciones" al respecto. Así se ha expresado en declaraciones a los medios antes de entrar a la Junta de Portavoces de las Cortes regionales, al ser preguntado por las últimas informaciones relacionadas con el accidente de metro de 2006.



"Tengo que decir lo que he dicho siempre", ha subrayado y ha indicado que "siempre" en su "trayectoria profesional y personal" ha estado "al lado de las víctimas". Cotino, que ha asegurado no tener "nada más que decir" sobre este tema, ha remarcado que eso fue lo que hizo "en esta ocasión y en muchas otras, por desgracia".



No obstante, preguntado por si se debe reabrir la investigación sobre el siniestro del metro de Valencia, ha contestado: "eso es el Gobierno el que está haciendo declaraciones y no me corresponde a mí".