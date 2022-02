Situación esperpéntica en la noche alicantina. Sucedió el sábado. Eran las siete de la mañana y dos jóvenes se suben a un taxi en una céntrica parada de la ciudad. La noche de fiesta ha sido larga. El taxista deja a uno de los jóvenes en su destino y sigue viaje con el segundo de los pasajeros.

Es entonces cuando se produce la surrealista situación. El joven orina en el taxi, lo graba y lo sube a redes. El taxista no da crédito a lo que está viendo, pero más allá de su enfado trata de dialogar con el joven para que comprenda que lo que acaba de hacer no está nada bien.

"¡Pero ¿tú lo ves normal?!", le inquiere el veterano taxista. "¿El qué?", pregunta el joven. "¡Que te mees en un coche!", le responde el conductor. El joven intenta justificar su acción como algo normal: "Si voy borracho y me meo mucho, pues te meo el coche, ¿y qué pasa?".

Cargado de paciencia el conductor continúa en buen todo intentando que el joven comprenda que no puede hacer eso, que es su medio de trabajo y que no puede seguir llevando pasajeros si el anterior ha orinado en el vehículo. Algo que el joven no consigue comprender y es más, según el vídeo que él mismo ha grabado y publicado en Instagram, parece que hasta se siente orgulloso de la hazaña. "¿Y qué tiene de malo que te mee el taxi?", le llega a espetar en tono provocador.

La Asociación Profesional Élite Taxi Barcelona ha denunciado estos hechos en su cuenta de Twitter y ha ofrecido todo su apoyo al taxista. "Es indignante que alguien pueda mearse en tu taxi, vacilarte, ridiculizarte, con el fin de grabarlo para colgarlo en una red social", señalan. También Radio Tele Taxi Alicante ha mostrado su apoyo a su compañero: "Si decide denunciar, tendrá todo nuestro apoyo, incluso jurídico".