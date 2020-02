Raul, el joven de 23 años al que le han desfigurado la cara de una brutal paliza por defender a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja en Murcia, ha explicado en una entrevista en 'Espejo Público' que el agresor "cogía la cabeza de la chica y se la estampaba contra un coche".

Él ahora tendrá que ser operado de un ojo y es que presenta derrames en ambos globos oculares y no puede ni abrirlos debido a la inflamación. Él ha explicado cómo sucedió todo.

"Salía de la discoteca, iba con una amiga. Iba a hacer pis en un callejón y vi a dos chicos, uno estaba peleándose con su chica. Yo tampoco quería meterme porque era una pareja, eran gitanos, pero llegó un momento que vi que le estaba pegando fuerte. Le cogía la cabeza y se la estampaba contra el coche", relata.

"Me pegó, me dejó inconsciente y siguió pegándome"

En ese momento, Raul optó por despistar al agresor para que dejara de ensañarse con su pareja. "Yo de lejos le decía, venga Nacho vámonos, vamos a tomarnos un cubata. Pero ya se fue para mí, me pegó, me dejó inconsciente y siguió pegándome", apunta.

El joven asegura que no sabe cómo está ahora mismo la víctima y tampoco sabe si el agresor ha sido detenido. Él de momento no ha presentado denuncia, aunque en estos casos son los hospitales los encargados de hacerlo. "A mi ahora me viene a la cabeza ponerme bien y poder abrir los ojos bien. Mi madre dice que está bien, pero que tengo que salir menos", ha explicado.