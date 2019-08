Hannah Needham, una joven británica de 22 años, tomaba la pastilla anticonceptiva con normalidad, hasta que un día sufrió un coágulo de sangre en los pulmones que la dejó en el suelo inconsciente.

Según el Daily Mail, la joven se había sentido sofocada y mareada durante varias semanas, pero lo había atribuido al cansancio por trabajar y estudiar al mismo tiempo.

No obstante, fue consciente de la gravedad del problema cuando tuvo que ser trasladada al hospital al quedarse inconsciente. Los médicos descubrieron que tenía una embolia en los pulmones que los profesionales atribuyeron a efectos de la píldora anticonceptiva.

March is Blood Clot Awareness Month and it also marks 2 years since my Pulmonary Embolism.

2 years ago, I collapsed at my university house due to a massive blood clot on my lung, which was later found to be caused by the contraceptive pill. (1/12) pic.twitter.com/0wwOXLqbZv