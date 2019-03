Josu Zabarte: "Yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado"

Los psicópatas de ETA no pueden imponer su relato. Lo dice el ministro del Interior sobre la entrevista al etarra Josu Zabarte. "Frente a versiones tergiversadas de psicópatas, terroristas u otro tipo de personas, que prevalezca ante y todo y sobre todo, la verdad histórica", pedia Jorge Fernández Díaz.

Con 17 asesinatos en su currículum, se ha tirado 30 años en la cárcel. No se arrepiente de nada. "Yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado. Cuando ejecutas es cuando lejos de obtener un lucro personal, encima, vas a tener que pagar con la cárcel o con lo que sea".

Salió de la cárcel el año pasado con la cancelación de la 'Doctrina Parot', y lo primero que hizo es ponerse detrás de la bandera de etxerat, el colectivo de apoyo a los presos etarras. "Cuando uno entra en ETA sabe prefectamente lo que toca: o prisión o muerte o irse lejos. Sabe lo que le viene y qué tiene".

Dice que no recuerda los nombres de sus víctimas y que no le quita el sueño. Entró muy joven en ETA y mantiene el mensaje torcido de la banda. "Yo autocrítica haré cuando el otro frente empiece a reconocer. Todas esas tonterías que dicen de arrepentidos... yo no soy católico, no creo en el arrepentimiento".

Unas palabras que suenan a viejo cuando llegan en el tercer aniversario del fin de la violencia etarra. El 'carnicero de Mondragón' asume la nueva etapa, pero no comparte. Hoy, tres años después del cese de la violencia, casi todos lo tienen claro, sólo vale la política.