Josep Pàmies, el curandero de la lejía, califica de "bluf" la denuncia de Sanidad ante la Fiscalía

Un "bluf" es lo que Josep Pàmies piensa de la denuncia del Ministerio de Sanidad ante la Fiscalía. "El colegio de Médicos de Asturias me denunció hace nueve meses a la Fiscalía General de Asturias por atentar contra la salud pública y no me ha llegado nada, o sea que, todo es un bluf, presión que me quieren meter", ha dicho.

Es en prisión donde le quieren meter porque si se demostrara que ha cometido un delito contra la salud pública, podrían penarle con entre seis meses y cuatro años de cárcel. "Si mi vida laborable ha acabado, tengo 70 años y estaré orgulloso de entrar en la cárcel", ha añadido.

Expediente Marlasca lleva semanas denunciando el uso del MMS, clorito de sodio, un tipo de lejía para curar el ébola, el SIDA, el autismo...

Desde el Comité de Apoyo a las niñas y mujeres autistas CEPAMA, Carmen se siente parte de esta victoria parcial, tras presentar más de 135.000 firmas para que Sanidad tomara medidas. "Es una medida extraordinaria que marca un hito", ha asegurado.

Expediente Marlasca desmontará las mentiras de Pàmies. La de que es un jubilado mileurista, la tonelada de sodio que ofreció a Guinea contra el Ébola, o que en Galicia investigan tratar el cáncer con una de sus plantas. Mientras, Pàmies dice que va a seguir con su actividad.