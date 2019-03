José Antonio Arrabal, enfermo de ELA, graba su suicidio para reivindicar su derecho a una muerte digna: "Si estás viendo esto es que he conseguido ser libre"

José Antonio Arrabal ha grabado un vídeo reivindicativo antes de tomarse unas pastillas y decidir acabar con su vida. El vídeo lo ha grabado en soledad y ha sido publicado por 'El País'. Arrabal fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en agosto de 2015. La enfermedad ha hecho que vaya perdiendo movilidad. Como todavía puede mover la mano ha decidido quitarse la vida sin presencia de su familia para que no les puedan juzgar.

Para el momento final de su vida, Arrabal lo preparó todo. La cámara, los documentos, su testamento, su historia clínica, los medicamentos en la mesa… e incluso el libro que leerá mientras espera que la medicación le haga efecto. Desde el primer día que fue diagnosticado Arrabal sabía que iba a acabar así, que no permitiría quedarse vegetal sin poder mover un músculo de su cuerpo.

Su desgarrador vídeo es toda una reivindicación a la regulación de la eutanasia y suicidio asistido. Arrabal sólo pedía que le dejaran morir con su familia pero, con la regulación de España, es imposible: "Me indigna tener que morir en la clandestinidad. Le he dicho a mi familia que tarde en volver, para que ya haya pasado todo. Así nadie podrá acusarles de colaboración con el suicidio".

"La verdad es que es triste que no haya una ley que regule estos actos. Así me la estoy jugando. He tenido que comprar los medicamentos por Internet, lo que no da ninguna garantía" ha denunciado Arrabal en el vídeo. Un vídeo que de nuevo, pone en la mesa si se debe regular la eutanasia y el suicidio asistido en España.