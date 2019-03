El jefe de Policía se muestra "orgulloso" de la detención del bombero

Y preocupa el malestar generado entre Policía y Bomberos en MAdrid. El Ayuntamiento ha mostrado su apoyo al bombero detenido por los antidisturbios en la primera noche de protestas. Tanto Ana Botella como la oposición le respaldan. El cuerpo de bomberos, incluso, anuncia medidas legales contra la Policía por haber filtrado datos personales del detenido.

Libre después de 24 horas. Recibió casi un minuto de aplausos de sus compañeros y el apoyo de su familia. Es Santiago, el bombero detenido.

Hoy quien le apoya es la propia alcaldesa, Ana Botella, que se ha reunido con representantes del cuerpo. "Tienen el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de mí como alcaldesa a cualquier trabajador público que en acto de servicio tenga un incidente", expresaba la política popular.

Y apoyo incondicional también del cuerpo de bomberos, desde Madrid hasta Galicia: denuncian una campaña de desprestigio contra él. "Coger fichas policiales que están protegidas por la Ley de Datos y difundirlas a través de los mediso de comunicación. Es evidente que es la Policía quien está detrás", afirma Pedro Delgado, secretario general de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Madrid.

Cargan contra la delegación de Gobierno por la filtración de los antecedentes, no descartan tomar medidas legales. Pero el departamento de Cifuentes calla, no van a echar más leña al fuego dicen. Aunque el jefe de Policía de Madrid se ha desmarcado: se siente orgulloso por la detención. "Me siento tan tremendamente tranquilo y orgulloso de que una vez más se ha cumplido con la ley, porque la ley es igual para todos, sea quien sea el que agreda a las fuerzas públicas", asevera Alfonso Fernández, jefe superior de Policía de Madrid.

Una agresión de la que hemos escuchado la otra versión, la del policía. Dicen sus compañeros que iba a sancionar al conductor del camión de bomberos por desobedecer hasta 3 veces una orden, cuando fue agredido. "Le dicen que quiten el camión, no quitan el camión, a partir de entoces le propone para sanción al conductor del camión por desobediencia, entonces este señor aparece de otro lado y agrede al policía", revela Alfredo Perdiguero, portavoz de SIPE.

Desde el sindicato denuncian la falta de respaldo oficial al policía. "El Ministerio del Interior está acostumbrado a no dar la cara por sus policías. No lo ha hecho nunca, con lo cual no lo va a hacer ahora tampoco".

Aunque lo importante ahora, dicen, es que esta falta de respeto a la autoridad no quede impune.