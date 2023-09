El nuevo embajador italiano en España, Buccino Grimaldi, ha denunciado que el club de baloncesto de Casademont, en Zaragoza, tenga como uno de sus patrocinadores a la cadena de restaurantes italianos 'La Mafia se sienta a la mesa'.

Grimaldo ha enviado una carta al presidente del club, Reynaldo Benito, explicándole lo que supone esa organización criminal y asegura que es "ofensivo, no solamente para las víctimas de esta organización criminal y sus familias, sino también para cualquier persona que, en el territorio de la Unión (Europea), se encuentre ante dicha marca y posea umbrales medios de sensibilidad y tolerancia".

"La noticia de la colaboración entre un importante equipo de baloncesto español y esta cadena me ha perturbado", señalan en la misiva, publicada en la web de la Embajada italiana. Al respecto, dicen, que quieren "compartir algunas reflexiones, en gran medida extraídas de la sentencia emitida por el Tribunal general de la Unión Europea", que suscriben y "que reflejan también las opiniones de muchos italianos que viven y trabajan en España".

"La Mafia representa un fenómeno criminal. A la lucha contra ella se dedican numerosos esfuerzos y cuantiosos recursos, no solamente por parte del Gobierno italiano, sino también a escala de la UE, siendo el crimen organizado una grave amenaza para la seguridad, la economía legal y la convivencia", concluye en la carta el embajador italiano.

Una ofensa para los italianos

Hay cientos de películas sobre la criminal mafia italiana, como la clásica El Padrino. De aquí surgió el nombre de la cadena de restaurantes que tanto molesta a Italia: 'La Mafia se sienta a la mesa'. Ya hace unos años la justicia europea prohibió al grupo de restaurantes, a petición del Estado italiano, usar este nombre fuera de nuestras fronteras por considerarlo ofensivo. Así piensan muchos italianos en nuestro país.

Adriano Forgieri, del restaurante italiano Altamura, asegura que le "parece de mal gusto": "La mafia no es ninguna broma. Todos sabemos los atentados que hubo". En la misma línea, Roberto Vitale, dueño de Villa Capri, que dice que "no es de buen gusto", sobre todo, con todas las víctimas que ha habido: "Como italiano, me ofende mucho".

El restaurante se escuda en que hace guiños a las películas de este género, incluso, recrea detalles de la época como el italiano Bar Vitelli de Savoca, que aparece en varias películas de la Mafia. Por el momento, la cadena de restaurantes no ha opinado públicamente sobre la carta del embajador italiano y tampoco el equipo de basket ha querido pronunciarse.