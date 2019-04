Irene lleva 16 años como azafata en el circuito de Jerez: "Me entero este año, 2017, que estoy cosificada"

Enseñando ombligo, piernas o escote. Con el campeonato de Jerez en marcha, los pilotos de MotoGP se mojan en la polémica sobre suprimir las paragüeras.

"Cuando ves cómo visten a alguna, si eso se limitara un poco, no pasaría nada", afirma el piloto Marc Márquez. "Si él las prefiere un poco más tapaditas, que hable con su escudería", le contesta Irene Gómez, azafata del Gran Premio de Jerez.

Irene lleva 16 años participando como azafata. No entiende que en esta edición su Ayuntamiento haya pedido la eliminación de esta figura por considerar que cosifican a la mujer. "No me siento mujer florero y me entero este año, 2017, que estoy cosificada", explica.

Sin embargo, hay más pilotos que han querido pronunciarse en contra y a favor de las paragüeras. "No es una figura a la que yo dé mucha importancia. Mi prioridad siempre ha sido tener un mecánico más en lugar de una chica", afirma Dani Pedrosa.

"Es un poco extraño que lo cambien cuando se ha hecho toda la vida. Pero yo creo que para el 'paddock' es importante ver chicas guapas. Es una buena imagen al final", añade Maverick Viñales.

La agencia encargada de las azafatas celebra que la empresa de Moto GP haya hecho caso omiso a la petición del Ayuntamiento.

Un trabajo, confiesan, que hace falta en una ciudad con mucho paro como es Jerez. Casi 1.000 euros de sueldo, por tres días de campeonato.