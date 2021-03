Un grupo de jóvenes han sido denunciados por vejar e insultar a varios sanitarios del Samur-Protección Civil cuando acudieron a asistir a uno de ellos, que se encontraba en la calle tirado en el suelo con dificultades para respirar.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, 28 de febrero, sobre las 2:20 horas a la altura de la calle José Abascal número 24, en el madrileño distrito de Chamberí. Hasta allí se desplazó una ambulancia para atender a un chico que se encontraba tirado en el suelo, respirando con dificultad y con problemas para hablar.

Los sanitarios pidieron a los amigos del paciente más información sobre lo ocurrido para poder tratarlo. En un primer momento, los amigos dijero que el afectado era alérgico al pescado, pero luego afirmaron que se encontraban en una fiesta y su amigo empezó a sentirse más.

Tras esto, los jóvenes comenzaron a cuestionar el trabajo de los sanitarios "mostrándose irrespetuosos y obstaculizando la labor sanitaria", según el atestado policial. La hostilidad era tal que los sanitarios tuvieron que llamar a la Policía porque los amigos les impidieron acercarse al paciente, que se encontraba grave.

En un momento dado, uno de los amigos le dijo a una médica: "Me voy a hacer una paja delante vuestra". Segundos después, la misma propinó una patada al desfibrilador, lo que hizo que los sanitarios se tuviesen que alejar de la escena hasta la llegada de los agentes, por miedo a ser agredidos.

Una vez la policía se hizo cargo de la situación, los sanitarios pudieron reanimar al enfermo, que presentaba un choque anafiláctico. Finalmente fue trasladado al hospital Clínico San Carlos.

Los sanitarios que han denunciado ante la Policía han afirmado que no fueron agredidos pero aseguran que la vida del paciente estuvo en peligro por la actitud violenta de los jóvenes. El juicio rápido previsto no se ha llegado a celebrar porque los magistrados entienden que al no producirse agresión física no hay lesiones.