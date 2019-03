Ortega Cano insiste en que no bebió y cree ser víctima de una "injusticia"

En su declaración ante el Juzgado Penal 6, Ortega Cano ha dicho que conocía bien la carretera donde ocurrió el choque porque la usaba mucho para llevar a su hija al colegio y que no recuerda haber invadido el carril contrario, como aseguran varios testigos, y haber adelantado a la vez a dos vehículos.

Ha declarado que no bebió alcohol en toda la noche, que no comprende por qué el test de alcoholemia fue positivo, que por ser un personaje público se le ha tergiversado y que ha sufrido "una injusticia enorme".

Según su relato, tuvo que darle "un vahído o un mareo" en el momento de la colisión para que no reaccionase y ha añadido que no vio el coche que venía de frente pues en caso contrario "preferiría tirarme por un barranco con tal de no impactar contra otro vehículo".

"He venido aquí con toda la verdad y confiando en la verdad, y lo que diga es la pura verdad; a mí, por ser una persona pública, se me ha tergiversado y se me ha hecho una injusticia tremenda, pero no vengo a decir ninguna mentira", ha dicho, señalando que "confía en Dios y en la Justicia", punto en el que ha mostrado su "pena" por la persona fallecida.