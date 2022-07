La Xunta de Galicia ha decretado la situación dos como medida preventiva por un incendio forestal que abarca ya 100 hectáreas próximo al núcleo do Pereiro -en el municipio de Castrelo de Miño (Ourense)- del que ha tenido que ser desalojado algún vecino por precaución ante la cercanía del fuego. El alcalde de la localidad, Avelino Pazos, ha explicado a Efe que el incendio sigue avanzando por lo que amenaza a varios núcleos de población. La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio se inició a las 17:43 horas de esta tarde en la parroquia de Barral y aunque en principio afectó a unas 20 hectáreas ya alcanzaba un total de 100 al filo de las once de la noche. (EFE)