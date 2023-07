El incendio forestal declarado este martes en la zona de Tejeda, en la isla de Gran Canaria, afecta en estos momentos a unos 200 hectáreas afectadas (arbolado pinar de pino canario y retamar), según ha informado el Cabildo de la isla.

Al respecto, se ha señalado que gran parte de esta zonas afectadas han sido tratadas previamente con quemas prescritas y algo de pastoreo de prevención, lo que aseguran está ayudando a frenar el fuego.

Actualmente el incendio permanece en Nivel 1, por lo que su gestión corresponde al Cabildo. Asimismo se expone que de momento no ha afectado a poblaciones ni viviendas, de ahí que "no es necesario subir el nivel", si bien no se descarta por evolución nocturna.

La zona más afectada por las llamas es el Cortijo de Huertas, donde el fuego ya ha quemado unas 200 hectáreas. La progresión del incendio y la dificultad del terreno han hecho que se desalojen varias zonas. Al menos 240 personas han sido evacuadas de la localidad de Cuevas Blancas, otras 80 de un campamento en Garañón y casi una veintena de menores de un albergue de Camaretas.

Además, por precaución, se han cortado tres carreteras que subían a la cumbre. Se trata de la GC-600, en el tramo que discurre entre su kilómetro 6 al 14,200, esto es, entre Cruz de Los Llanos y Ayacata; la GC-130, entre Cruz de Los Llanos y Cazadores; y la GC-15, en La Lechuza.

La Guardia Civil también ha evacuado a las personas que estaban en la zona del Pico de las Nieves y efectivos de bomberos del parque de bomberos de San Mateo, dos brigadas Bravo, un Presa y una patrulla trabajan en la extinción del fuego, que ha comenzado en el Cortijo de Huertas.

Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF) del Gobierno canario, Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y helicópteros del Ministerio de Transición Ecológica trabajan en la extinción de este fuego.