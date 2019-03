Imputado tras su declaración el hombre cuyo semen apareció en la camiseta de Asunta

El abogado defensor de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, ha asegurado que el informe realizado por la Guardia Civil y la declaración del hombre cuyo semen se localizó en la ropa de Asunta Basterra constatan que "no tiene coartada" para el día del crimen, al tiempo que ha anunciado que se plantea, junto con la defensa de Alfonso Basterra, pedir la nulidad del proceso.

Así lo ha asegurado tras asistir en Santiago a la declaración como imputado del hombre cuyo semen se localizó en la camiseta de la niña fallecida, una comparecencia que todas las partes habían solicitado que se suspendiese ante la falta del informe definitivo de la autopsia de la menor y de las diligencias realizadas por la Guardia Civil sobre el paradero del hombre en el momento en el que se produjo el crimen.

En este sentido, Aranguren ha observado cierta "precipitación en la convocatoria" de esta declaración y ha asegurado que el miércoles recibió el informe realizado por la Guardia Civil en Madrid, en el que se refleja que el todavía imputado "no tiene absolutamente ninguna coartada".

De hecho, Aranguren ha asegurado que las "famosas grabaciones" que lo situarían en un centro comercial madrileño "no existen" y que ningún empleado de este comercio "recuerda haberlo visto ese día". Según se recoge en esta diligencia, el jefe de seguridad del centro comercial donde supuestamente estuvo el hombre ese día dice que "no hay grabaciones" y los tres empleados interrogados aseguran no recordarlo. "Uno de ellos dice que sabe que fue el día 21 a recoger un traje porque se lo dijo otro y el otro dice que no tiene ni idea. El tercero no tiene ni idea tampoco", ha resumido Aranguren.

Por eso, el abogado defensor de Rosario Porto ha señalado que "no hay nada que justifique esa supuesta coartada" y, aunque hay datos que sitúan su terminal móvil en Madrid el 21 de septiembre "eso no dice absolutamente nada". De hecho, el letrado recuerda que, aunque el hombre aseguró que había pasado toda la tarde con su novia, hay dos llamadas, sobre las 19.00 horas y sobre las 22.00 horas, que esta realiza a su móvil esa jornada, "entre personas que supuestamente están juntas".