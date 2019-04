"Aquí impera desde hace tiempo la ley del silencio", el testimonio de uno de los agentes agredidos en Alsasua

La novia de uno de los agentes agredidos en Alsasua narra ante la jueza la violencia de los encapuchados. Afirma que si se quedaban allí les mataban: "Si Álvaro no llega a coger al teniente, allí lo matan. Daban en la cabeza, una patada mal dada en la cabeza...".

Uno de los presuntos agresores fue reconocido por un guardia civil pero asegura que no estuvo allí: "Ya les digo que no me lo explico muy bien. Directamente porque yo no estaba en ese sitio a esa hora. Pero, a ver... he trabajado en el pueblo en dos bares de camarero. Se puede decir que soy una persona conocida".

La agresión se produjo el pasado 15 de octubre en un local y un mes después, la Guardia Civil detenía a los presuntos agresores. Los nueve acusados fueron procesados en la Audiencia Nacional por delitos de lesiones, atentado, provocación a la discriminación y terrorismo.

Una situación que provocó la reacción del Gobierno navarro. Uxue Barkos, presidenta de Navarra afirmó que se apelaba "a lo innecesario de la situación". Incluso, la delegada del Gobierno en Navarra, María José Beaumont, aseguró que la decisión era exagerada: "Me parece una exageración que se les impute por delito de terrorismo".

Según los propios agentes agredidos, el clima de hostigamiento y miedo en Alsasua es habitual: "El lado izquierdo es la zona de ellos, entre comillas, y la zona de la derecha es la zona nacional. Yo con mi novia, ni lo hemos visitado... He procurado no ir a la zona de ellos".

Aseguran que sufren aislamiento y reconocen el temor de los vecinos a acercarse a los agentes. "Dicen: 'Mira, yo no puedo manifestar públicamente en contra de la gente que va en contra vuestra porque tenemos niños en el colegio, establecimientos, tiendas, coches en la calle... Aquí lo que impera desde hace mucho tiempo es la ley del silencio".

De los nueve procesados, siete ya han sido enviadas a prisión sin fianza y otros dos siguen en libertad con medidas cautelares.