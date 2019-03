El humorista Leo Harlem rechaza dar el pregón de las fiestas del Toro de la Vega

Soltar un toro por las calles de Tordesillas, perseguirle a pie o a caballo hasta campo abierto y una vez allí lancearlo hasta matarlo. El 16 de agosto, el humorista Leo Harlem aceptó ser el patrón de las fiestas de la Virgen de la Vega y, sólo dos días después, se lo ha pensado mejor.

"Me equivoqué al aceptarlo y pido disculpas si se me ha interpretado mal. Estoy totalmente en contra del maltrato animal y mi intervención estaba basada en criterios de amistad y paisanaje con los ciudadanos de Tordesillas a los cuales pido disculpas también por no asistir al pregón", ha dicho el humorista en su cuenta de Twitter. Según el alcalde Tordesillas, la decisión de Harlem responde a coacciones.

Los vecinos del municipio están molestos con el desplante del humorista, y critican que su actitud pueda deslucir la fiesta. "Pues claro que puede perjudicar la fiesta, muchísimo", apunta una vecina. "Lo debería haber pensado antes".

Finalmente, el Ayuntamiento ha encontrado sustituto para Leo Harlem, y el encargado de dar el pregón será el periodista taurino francés André Viard.