Huelga masiva de los estudiantes de la URJC por el escándalo de los másteres: piden la dimisión del rector

Los estudiantes del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos han comenzado pasadas las 10.30 horas a asentarse en la plaza Cervantes, donde se sitúa el aulario universitario, para asistir a todo lo que ocurra durante la jornada de huelga convocada por siete asociaciones estudiantiles.

Estas asociaciones llaman al paro ante la "pérdida de prestigio" de la universidad por el escándalo del caso máster en el que la Justicia mira con lupa las presuntas anomalías detectadas en los cursos de postgrados dirigidos por el catedrático Enrique Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público.

La Plaza de Cervantes, hervidero estudiantil de este campus, ha amanecido repleto de carteles de la convocatoria de huelga en los que aparece la imagen de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes, la exministra Carmen Montón y el presidente del PP, Pablo Casado. Una gran lona ha sido desplegada en el acceso al aulario. "No solo es Cifuentes. Es el sistema", reza el texto.

Se trata de la primera jornada de huelga desde que estalló la polémica del caso máster, un asunto que salió a la luz el pasado 21 de marzo cuando el diario.es publicaba información de un falso máster realizado por la expresidenta regional. De ahí, vino la caída de la entonces presidenta regional. También provocó en septiembre la dimisión de la exministra de Sanidad Carmen Montón y puso en vilo la presidencia del PP en manos de Casado.

El alumnado exige la dimisión de Ramos y la limpieza de la universidad, ya que entienden que solo se ha hecho "un maquillaje" de cara a los medios de comunicación. El rector ha pedido "respeto" hacia la institución ante la aparición de pintadas, comprometiéndose a recuperar el prestigio que "nunca debió perder".

Varios alumnos se han posicionado ya en la Plaza de Cervantes. Se agrupan en corrillos y comentan la situación. El resto del campus está vacío. Mónica, Fátima y Catalina están sentadas justo debajo de la estatua de Cervantes. Son estudiantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas.

Quieren defender sus derechos. "No todos somos iguales y no tenemos la culpa de lo que está pasando", ha afirmado Mónica, quien se ha quejado de que hay bancos incluso que no quieren contratar a gente que venga de la Rey Juan Carlos.

Los profesores les apoyan. De hecho, aseguran que estarán durante las concentraciones convocadas hoy a las 12.30 horas y a las 16.30 horas en este campus de Vicálvaro. Las alumnas critican que Ramos no haya tomado las medidas que tendría que haber tomado, dando "pie" a esta situación de desprestigio. "Podría dar la cara de otra manera", ha asegurado Catalina.

Sin embargo, Carlos y María prefieren ir a clase y estar atentos a lo que les imparte su profesor. No están de acuerdo con la huelga. Carlos le dice a su compañera; "venga que hay que ir a clase". Tras ello, afirma: "No tiene sentido pedir la dimisión de un rector que no estaba cuando pasó todo esto. Me parece una chorrada", ha concluido.

De hecho, en las redes sociales, también hay estudiantes que se han mostrado a favor de la universidad y bajo en el hashtag #YoSoyURJC han grabado vídeos y editado textos a favor de la institución y de su funcionamiento.

Durante la noche un centenar de estudiantes preparaban motores en el campus de Fuenlabrada y Aranjuez, donde han llevado a cabo un encierro para organizar la jornada de este jueves y realizar diferentes pancartas.