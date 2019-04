Hosteleros y comerciantes, quienes más sufren el temporal de esta Semana Santa

Tatiana tenía pensado irse de vacaciones esta Semana Santa, pero ni ha sacado las maletas. "No me merece la pena irme si llueve, para eso me quedo en casa", cuenta.

Lo mismo ha pensado Rodrigo, un sevillano residente en Valencia: "Cancelé el viaje porque, para ver llover en Asturias, veo llover aquí en Valencia"

Pero, a quien más ha afectado este temporal, ha sido a los hosteleros. "Si hiciera buen tiempo estaría lleno porque la gente se va a la playa", dice uno de los camareros de la zona.

Las terrazas vacías han disminuido el número de contrataciones. "Ha habido una reducción de jornada, estamos trabajando menos camareros de los que trabajan", destaca una camarera.

En año pasado, la playa de la Malvarrosa, en Valencia, rozaba los 30 grados y este año la lluvia ha sido la protagonista.

En Valencia, las fuertes rachas de viento han hecho que alguno adelante su vuelta a casa. "Me voy esta tarde, porque no se puede hacer nada", asegura un viandante.

Una imagen que se repetía en la playa de Badalona; aunque, a algunos, este temporal les ha venido bien. La lluvia no ha frenado a todos los turistas. "Mejor que haga buen tiempo pero, si hace malo, pues te pones dos capas de abrigo y ya esta, bailas bajo la lluvia", destaca una mujer. A algunos ni la lluvia les fastidia en vacaciones.