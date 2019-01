Hospitales evacuados, consultas cerradas o clases suspendidas: los efectos del temporal en el norte de España

Las imágenes de la lluvia en Alceda, Cantabria, dejan alcantarillas desbordadas que necesitaban una ayuda extra de los vecinos y hacían que cruzar la calle sin botas fuera para pensárselo dos veces. El agua, incluso, llegó hasta el interior de los garajes.

En puntos del interior han acumulado 140 litros por metro cuadrado, así que toca agachar la cabeza y cubrirse bien porque la lluvia se suma al temporal. Por su parte, en Pamplona nos resumían el día con una palabra: "Horroroso".

En Asturias se ha evacuado el Hospital de Arriondas, en el que se suspenden las consultas y las operaciones por precaución. También se han suspendido las clases de dos centros escolares. Como resultado de las precipitaciones, los ríos como el Cadagua ya comienzan a crecer y bajar con una increíble fuerza en Bizkaia.

El viento es el otro gran protagonista de la jornada y A Coruña es uno de los lugares en los que se ha hecho un sitio provocando que los accesos a la playa ya se hayan cerrado. Rachas que han alcanzado los 130km/h y provocado grandes olas como en Castro Urdiales.

Un viento que también llega al este, donde en Elche no hubo clase como medida preventiva. En Teruel contarán no solo con nieve, sino que también lo harán con viento con rachas que alcanzarán los 100km/h, sumado a temperaturas que no subirán de cero grados y que hará que la sensación térmica sea de 10 grados bajo cero.